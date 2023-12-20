США расширили антииранские санкции

США внесли в санкционный список по Ирану и нераспространению оружия массового уничтожения 4 физических лица и 10 организаций.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Как сообщается в документе, в список включены три гражданина Ирана и один гражданин Индонезии. Кроме того, в перечень внесены четыре иранские компании, четыре организации, зарегистрированные в Малайзии, а также одна фирма, зарегистрированная в Гонконге, и одна - в Индонезии.

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