ЕС не станет отменять антироссийские санкции

Европейский союз не будет отменять санкции против России, даже если боевые действия в Украине завершатся.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в миссии одной из стран ЕС в Брюсселе.

"Даже если отмена санкций станет в каком-то виде частью соглашения о прекращении огня или условием подписания мирного соглашения, чем рано или поздно должен закончиться конфликт, выполнить это обязательство, вероятно, будет очень сложно", - сказал источник.

Он указал, что в самой процедуре принятия санкционных решений заложена проблема. По словам источника, для введения рестрикций в действие, так и для абсолютно любого решения об их отмене или облегчении режима санкций в Совете ЕС должно быть принято единогласное решение. Достаточно, чтобы одна из 27 стран Евросоюза под любым предлогом отказалась поддержать отмену санкционных мер, и этот вопрос может быть отложен на неограниченное количество времени, продолжил источник.

"Особенно если для этого будет моральная поддержка институтов ЕС", - добавил источник.

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