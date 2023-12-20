Президенты Туркменистана и Ирана провели телефонный разговор

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Собеседники отметили, что туркмено-иранский диалог сегодня успешно развивается как в двустороннем, так и многостороннем формате в рамках международных организаций. В последнее время наблюдается активная динамика взаимодействия между двумя государствами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, которое обогащается качественно новым содержанием.

Туркмено-иранские торгово-экономические отношения активно развиваются по трем основным направлениям, в том числе в газовой сфере. Здесь собеседники выделили вопрос поставки туркменского природного газа в Иран и через него в третьи страны по своп-схеме.

В числе приоритетов партнерства была также обозначена область электроэнергетики и транспорта. Отмечалось, что Туркменистан придает большое значение увеличению объемов грузоперевозок. В связи с этим стороны отметили позитивный опыт совместной работы в сфере строительства автодорог.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!