Израиль предложил ХАМАС приостановить на неделю боевые действия

Израиль предложил ХАМАС временно прекратить боевые действия на одну неделю в рамках нового соглашения об освобождении пленных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом эксклюзивно сообщает портал Axios.

По информации, опубликованной порталом, предложение было сделано главой израильского разведывательного агентства Моссад Давидом Барнеа, с целью возобновить переговоры с ХАМАС и обеспечить освобождение около 40 пленных, включая женщин, мужчин старше 60 лет и людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Израиль также заявил о готовности согласиться на временное прекращение огня на протяжении не менее одной недели.

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