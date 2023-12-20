ВОЗ допустила рост заболеваемости ковидом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на быстрое распространение варианта коронавируса JN.1.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, она классифицировала его как "вариант, вызывающий интерес", предупредив, что в условиях наступления зимы в Северном полушарии он может вызвать рост заболеваемости.
"В связи с быстрорастущим распространением JN.1 ВОЗ классифицировала его как отдельный вариант, представляющий интерес (VOI) - от родительской линии BA.2.86", - говорится в опубликованном в Женеве информационном бюллетене ВОЗ.
Имеющиеся у ВОЗ данные указывают на то, что "дополнительный глобальный риск для общественного здравоохранения, создаваемый JN.1, в настоящее время оценивается как низкий". "Несмотря на это, с наступлением зимы в Северном полушарии JN.1 может увеличить бремя респираторных инфекций во многих странах", - констатировали в ВОЗ.
Организация напомнила, что "существующие вакцины продолжают защищать от тяжелых заболеваний и смерти от JN.1 и других циркулирующих вариантов SARS-CoV-2".
COVID-19 - не единственное циркулирующее респираторное заболевание, напомнили в ВОЗ. Растет заболеваемость гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и детской пневмонией. ВОЗ посоветовала в этой связи "принимать меры по предотвращению инфекций и тяжелых заболеваний, используя все доступные средства".
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