Парламент Кыргызстана одобрил изменение государственного флага

Депутаты парламента Кыргызстана поддержали предложение о частичном изменении рисунка национального флага республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, за изменение рисунка государственного флага во втором и третьем чтении проголосовали 59 депутатов, против - пять. Ранее проект закона поддержал соответствующий комитет киргизского парламента.

С инициативой изменения рисунка государственного флага осенью текущего года выступил спикер парламента Нурланбек Шакиев. В середине декабря президент страны Садыр Жапаров заверил, что именно он предложил спикеру изменить флаг. "До этого в обществе активно бытовало мнение, что наш флаг похож на подсолнух и на этом фоне страна не может встать с колен. Даже бывали такие случаи, когда приезжающие к нам в гости иностранцы говорили, что, наверное, в нашей стране подсолнух растет в большом количестве", - прокомментировал ситуацию в интервью государственному информагентству Kabar глава киргизского государства.

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