Как отразится отстранение от праймериз в Колорадо на Трампа

Дональд Трамп - младший, сын бывшего президента США, заявил, что решение Верховного суда штата Колорадо исключить его отца из избирательных бюллетеней в соответствии с 14-й поправкой повысит позиции бывшего президента в опросах. Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Прогноз: это решение Колорадо добавит 5%+ пунктов к уже безудержным рейтингам Дональда Трампа", - спрогнозировал Трамп-младший.

20 декабря Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг сразу же заявил, что решение суда в Колорадо является ошибочным, и пообещал незамедлительно его обжаловать в высшей судебной инстанции страны.

Ранее сообщалось, что суд в штате Колорадо может лишить экс-президента США Дональда Трампа права избираться на пост президента США на следующих выборах в 2024 году.

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