В США рассказали, что вредит предвыборной кампании Байдена

Член палаты представителей конгресса США от штата Техас Генри Куэльяр заявил, что ситуация на южной границе страны наносит вред предвыборной кампании действующего президента Джо Байдена, так как из-за нее растет недовольство среди латиноамериканских избирателей и тех, кто поддерживает Демпартию. Как передает Day.Az, его слова приводит The Hill.

По его словам, позиция Белого дома по так называемому пограничному вопросу абсолютно точно вредит предвыборной кампании Байдена.

"В моем округе около 80 процентов составляют латиноамериканцы-демократы, и знаете что? Когда я иду в церковь или в магазин, что мне говорят люди? Генри, ты должен обеспечить безопасность границы. Мы должны что-то сделать", - заявил Куэльяр.

Он подчеркнул, что среди латиноамериканцев США растет негодование, потому что они следовали закону, переезжая в страну, в то время как теперь "люди просто переходят границу и оказываются в Нью-Йорке и других местах".

Куэльяр выступил за принятия мер на границе, которые будут препятствовать нелегальной миграции в Соединенные Штаты.

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