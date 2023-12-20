Армия обороны Израиля проводит рейды в двух палестинских городах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при помощи боевой техники штурмует города Тубас и Таммун на Западном берегу реки Иордан. Как передает Day.Az, об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Отмечается, что в Тубасе произошли перестрелка и уличные бои после того, как туда пришли несколько израильских патрулей с военной техникой.

В Таммуне также завязались уличные бои. В этот город израильские патрули пришли с военным бульдозером.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции "Наводнение Аль-Акса" и захвату более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название "Железные мечи".

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП "Рафах" на границе с Египтом только после 20 октября.

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