В ЕС договорились, как будут реформировать миграционную политику

Европейский парламент и государства - члены Евросоюза пришли к соглашению по реформе миграционной политики. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы договорились о всеобъемлющем пакете по миграции и политике предоставления убежища", - заявила она.

Йоханссон уточнила, что это поможет лучше защитить границы стран ЕС. Еврокомиссар подчеркнула, что реформа на основе европейских ценностей поможет укреплению солидарности и дополнительно защитит просителей убежища.

Пакт о миграции и предоставлении убежища теперь должен пройти формальную процедуру утверждения. Он содержит новые правила, регулирующие усиление контроля на внешних границах, ускоренную процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и выдворения тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!