В США призвали Израиль к более точечным ударам по ХАМАС

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что поддерживает подход администрации Джо Байдена к конфликту на Ближнем Востоке, однако призвала Израиль к более точечным атакам в сторону ХАМАС и его руководства. По ее словам, то, как еврейское государство защищает себя, "имеет значение", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наша позиция всегда заключалась в том, что Израиль имеет право защищать себя без каких-либо вопросов. И то, как это происходит, имеет значение", - заявила Харрис.

Она отметила, что слишком много невинных палестинцев на территории сектора Газа страдают из-за тактики ЦАХАЛ в борьбе с радикальной группировкой. По ее словам, Соединенные Штаты ясно изложили свою точку зрения в конфликте.

"Мы ясно изложили нашу точку зрения на этот вопрос - чтобы произошло снижение интенсивности и стало больше точности в том, как Израиль преследует ХАМАС и его руководство", - подчеркнула вице-президент США.

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