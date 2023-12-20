Представители Ирана и ХАМАС провели переговоры в Катаре

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с главой политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Катаре. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-служба иранского МИД в Telegram-канале.

Согласно публикации, в ходе переговоров стороны обсудили политическую ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также международную обстановку.

Абдоллахиан выразил поддержку палестинскому народу и осудил США за помощь Израилю.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!