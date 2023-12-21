Apple поможет устранить последствия землетрясения в Китае

Американская компания Apple поможет устранить последствия землетрясения на северо-западе Китая. Об этом генеральный директор Apple Тим Кук написал на китайском и английском языках в своем аккаунте в соцсети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Землетрясение в Ганьсу и его последствия поистине разрушительны. В Apple мы думаем обо всех, кто пострадал, и выделим средства на оказание помощи и восстановление на местах", - поделился глава корпорации.

В понедельник, 18 декабря, в 18:59 мск на северо-западе Китая в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 6,2.

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