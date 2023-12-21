Конгресс США решил рассекретить информацию об НЛО за 25 лет
Конгресс США поддержал законопроект, позволяющий рассекретить информацию об НЛО. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что закон вступит в силу после того, как его подпишет президент США Джо Байден. Нововведение предполагает, что будут обнародованы государственные документы, которые касаются неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума.
Документы должны публиковаться в течение 25 лет после создания, отмечает издание.
В финальную версию законопроекта, принятую конгрессом, добавлена оговорка, позволяющая не публиковать информацию, если президент решит, что она представляет угрозу национальной безопасности.
До этого в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США существует специальный секретный отдел, который на протяжении десятилетий занимался поисками неопознанных летательных объектов (НЛО).
Еще один источник рассказал, что у США есть доступ в районы по всему миру, даже там, где им могут отказать в таком доступе, в частности, в недружественных странах.
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