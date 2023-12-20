В Европе оценили ущерб России от запрета на ввоз бриллиантов в страны G7

В рамках введения 12-го пакета санкций против РФ Евросоюз запретит импорт алмазов из России, что нанесет ей ущерб в размере около €4 млрд. Такую оценку опубликовала Еврокомиссия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Предлагаемые санкции являются частью скоординированного на международном уровне запрета на продажу алмазов G7, направленного на лишение России этого важного источника доходов, оцениваемого в 4 миллиарда евро в год", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что члены "Большой семерки" запретят ввоз алмазов из России не позднее 1 января 2024 года. Далее, с 1 марта 2024 года, вступит в силу запрет на ввоз российских бриллиантов, ограненных за пределами РФ. С 1 сентября 2024 года запрет распространится на искусственные бриллианты, ювелирные изделия и часы с бриллиантами.

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