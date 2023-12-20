В США оценили миграционную политику Байдена

Член палаты представителей США от штата Вирджиния Боб Гуд заявил, что пограничная политика президента Джо Байдена является "величайшим вредом, когда-либо намеренно нанесенным Соединенным Штатам любым президентом". Его слова приводит The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, бывший президент Дональд Трамп проделал отличную работу на границе. Кроме того, кандидат в главы государства и губернатор Флориды Рон Десантис также "проделал огромную работу на границе, вывозя нелегалов".

"И то, и другое было бы огромным улучшением по сравнению с нынешним вторжением на границу, которому способствовал нынешний президент [Байден]. Это величайший вред, когда-либо намеренно причиненный Соединенным Штатам любым президентом в нашей истории", - сказал Гуд.

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