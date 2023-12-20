EC согласовал пакт о миграции и предоставлении убежища

Европейский союз (ЕС) согласовал пакт о миграции, предоставлении убежища и усилении контроля на границах. Об этом сообщает испанская газета El Mundo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Цель состоит в том, чтобы переправлять не менее 30 тысяч мигрантов каждый год, но страны могут отказаться принимать часть приветствуемых мигрантов в обмен на компенсацию в размере 20 тысяч евро за каждый отклоненный перевод или средства эквивалентной стоимости", - отмечается в материале издания.

Газета подчеркивает, что инициаторами пакта выступили Италия и Испания, которые сталкиваются с большим наплывом мигрантом через Северную Африку и Средиземное море. Согласно договору, в том случае, если мигрант не захочет переселяться в страну, в которую он будет направлен в рамках квоты, ему может быть предоставлена компенсация. Подобная система перераспределения прибывших мигрантов получила название механизма "гибкой солидарности".

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