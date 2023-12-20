Версальский дворец заминировали

Сегодня утром посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали "по соображениям безопасности".

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальной странице структуры в соцсети X (ранее Twitter).

Издание "Le Figaro" со ссылкой на источник в полиции сообщило, что около 2000 человек были вынуждены покинуть территорию из-за "угрозы взрыва бомбы".

С середины октября в Версальском дворце эвакуация объявлялась по меньшей мере семь раз после телефонных звонков и писем о взрывных устройствах.

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