https://news.day.az/world/1623676.html Версальский дворец заминировали - французская система безопасности дала сбой
Версальский дворец заминировали - французская система безопасности дала сбой
Сегодня утром посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали "по соображениям безопасности".
Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальной странице структуры в соцсети X (ранее Twitter).
Издание "Le Figaro" со ссылкой на источник в полиции сообщило, что около 2000 человек были вынуждены покинуть территорию из-за "угрозы взрыва бомбы".
С середины октября в Версальском дворце эвакуация объявлялась по меньшей мере семь раз после телефонных звонков и писем о взрывных устройствах.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре