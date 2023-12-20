Еврокомиссия выделит Финляндии деньги после ЧП с Balticconnector

Еврокомиссия приняла решение о выделении Финляндии €800 тысяч для покрытия расходов, связанных с повреждением газопровода Balticconnector. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЕК, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"После повреждения газопровода Balticconnector Европейская комиссия приняла решение оказать экстренную финансовую поддержку Финляндии", - говорится в заявлении.

ЕК уточняет, что выделяемые €800 тысяч будут использованы для обеспечения безопасности в районе инцидента и расследования происшествия.

Balticconnector - проходящий по дну Балтийского моря трубопровод, соединяющий газовые сети Эстонии, Финляндии и Латвии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!