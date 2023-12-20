https://news.day.az/world/1623680.html Названа дата первого заседания в Брюсселе в формате Совета Украина-НАТО
Названа дата первого заседания в Брюсселе в формате Совета Украина-НАТО
Военный комитет Североатлантического альянса проведет в январе заседание в Брюсселе, в том числе в формате Совета Украина - НАТО.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу блока.
"Высший военный орган НАТО - Военный комитет - проведет очное заседание 17 и 18 января 2024 года", - уточнили в сообщении.
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