Названа дата первого заседания в Брюсселе в формате Совета Украина-НАТО

Военный комитет Североатлантического альянса проведет в январе заседание в Брюсселе, в том числе в формате Совета Украина - НАТО.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу блока.

"Высший военный орган НАТО - Военный комитет - проведет очное заседание 17 и 18 января 2024 года", - уточнили в сообщении.

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