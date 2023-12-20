Эмир Кувейта принял отставку правительства

Новый эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку правительства, члены кабмина эмирата продолжат временно исполнять свои обязанности. Об этом сообщило кувейтское информационное агентство KUNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее премьер-министр Кувейта шейх Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах подал новому главе государства прошение об отставке правительства.

В среду эмир Кувейта принес присягу перед Национальным собранием - однопалатным парламентом страны. Шейх Машааль стал преемником шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, умершего 16 декабря. Согласно Конституции Кувейта, после смерти эмира престол автоматически переходит к наследному принцу, однако он может приступить к власти только после принесения присяги в парламенте.

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