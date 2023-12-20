Германия решила пополнить госбюджет за счет активов России

Генеральная прокуратура Германии хочет конфисковать часть замороженных российских активов на сумму более 720 миллионов евро и пополнить за счет этих средств государственный бюджет. Соответствующий запрос организация подала в суд Франкфурта-на-Майне, пишет Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Под изъятие могут попасть средства НРД, депозитария Мосбиржи. В июне 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) попал под санкции Евросоюза, а его активы были заморожены.

"Дочка" Мосбиржи пыталась вывести деньги в день внесения НРД в санкционный список на счет в Commerzbank другой "дочки" биржи - Национального клирингового центра. Соответствующее распоряжение поступило в немецкий филиал крупного американского банка J.P. Morgan. Однако банк не осуществил перевод.

Попытка перевести средства рассматривается как обход санкций Евросоюза. В связи с этим прокуратура просит суд конфисковать активы.

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