ЦАХАЛ уничтожил в Газе грузовик с ракетами ХАМАС
В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в рамках операции на территории района Джебалия в секторе Газа израильские военные обнаружили грузовик, в котором ХАМАС установил ракеты большой дальности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили грузовик с ракетами ХАМАС, а также нашли большое количество оружия. Военные уничтожили грузовик и ракеты, подчеркнули в ведомстве.
Солдаты ЦАХАЛ также провели обыски в домах высокопоставленных лиц ХАМАС в центре Хан-Юниса на юге анклава и обнаружили систему туннелей с электричеством и водоснабжением.
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