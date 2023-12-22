Франция скатывается в национализм

Автор: Байрам Эльшадов

Последние новости из Франции указывают на то, что левый политический курс президента Франции Эммануэля Макрона потерпел полный провал, а сама страна скатывается в национализм. Так, парламент Франции одобрил законопроект об ужесточении миграционных правил, который правозащитники уже успели назвать "самым регрессивным за последние 40 лет".

На первый взгляд может показаться, что это обычное событие и связано исключительно с внутреполитическими изменениями во французской политике. Однако, такой подход был бы не совсем справедливым. Ведь тенденции, которые можно наблюдать, являются весьма далекоидущими и важными, так как указывают на смену политического курса правительства Макрона, полномочия которого намного превышают полномочия парламента.

Несколько аспектов иллюстрируют уровень важности принятого французским парламентом решения.

Во-первых, Франция превращается в еще одну "правую" страну старого континента. Текущий год стал переломным, так как в большом количестве европейских стран начало прослеживаться восхождение правых сил на политическую арену. Такая перспектива пугает Макрона, так как если аналогичная тенденция повторится и во Франции, то к власти придут люди наподобии Мари Ле Пен и ей подобных. Закручивая гайки мигрантам, Макрон пытается отнять у правых кандидатов главный аргумент в их политической платформе.

Но также необходимо отметить, что Макрон видит отсутствие положительных результатов в своей политике, так как за годы своего президентства он столкнулся с беспрецедентным количеством различных демонстраций, что указывает на наличие серьезного уровня неудовлетворения его деятельностью. Усложняя миграционное законодательство, Макрон пытается поднять свою популярность среди других групп электората, которые считают репрессивное законодательство по отношению к мигрантам необходимым.

Интересно то, что Макрон бросается из одной крайности в другую. Решение Макрона приведет к росту национализма в стране, так как правые силы почувствуют, что их голоса услышаны. Это приведет к увеличению количества их требований. Но в данном контексте важно отметить, что это не обязательно является чем-то плохим, с точки зрения Макрона. Либеральная демократия по-французски, судя по имеющимся тенденциям, не сработала и ей на смену придет мягкий национализм, который со временем может стать более твердым.

Провал либерально-демократической повестки во Франции не должен быть сюрпризом, так как ситуация в стране скатилась в полуконтролируемый хаос. В стране "минируют" аэропорты, Версальский дворец, футбольным фанатам отказываются гарантировать их безопасность, а полиция убивает безоружных иммигрантов. И есть две причины, которые объясняют текущую ситуацию: отсутствие толернатности среди разных групп населения и отсутствие сильной власти, которая может гарантировать нормальное функционирование общества. И большая доля вины лежит на политике, которую проводил президент Макрон, так как во время его правления обострились противоречия и экономические проблемы населения.

Принятие закона об иммиграции становится важным моментом в истории Франции. Ведь после этого невозможно будет свернуть назад, ведь противостояние между группами населения может возрасти. Нынешние правые политики станут крайне правыми, что приведет к радикализации политического климата в стране. Ужесточение миграционных правил становится признанием неудачной, а во многом и провальной политики прошлых лет. А также становится предвестником новой Франции, более радикальной и националистической.