В Армении приостановили лицензию радио Sputnik

Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила лицензию вещателя радиостанции Sputnik на месяц. Об этом сообщается в Telegram-канале "Sputnik Армения", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Комиссия по телевидению и радио страны (Армении - прим. "Ленты.ру") отозвала на 30 дней лицензию у нашего ретранслятора - радиостанции "Тоспа"", - говорится в заявлении.

Причиной стала трансляция в эфире радиостанции передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой, как утверждает комиссия, автор допустил "ироничные и унижающие честь и достоинство Армении и ее народа высказывания".

Помимо этого, стало известно, что ретранслятор оштрафовали на 500 тысяч драмов за авторскую программу бывшего депутата Армении Армана Абовяна "Абовян Time". Отмечается, что регулятор усмотрел в ней заявления, "распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках".

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