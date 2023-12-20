https://news.day.az/world/1623760.html Швеция вскоре присоединится к НАТО
Швеция вскоре присоединится к НАТО
Швеция в ближайшее время присоединится к НАТО, что послужит "усилению потенциала" альянса.
Как сообщает Day.Az, с таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.
По словам Блинкена, Североатлантический альянс в 2023 году стал "больше и сильнее".
"В этом году добавился 31-й член НАТО - Финляндия, а в ближайшее время к нему присоединится Швеция, что усилит потенциал и укрепит возможности оборонного альянса", - заявил госсекретарь США.
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