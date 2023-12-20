Нигер исключили из состава Франкофонии - организации, объединяющей франкоязычные страны и действующей под эгидой Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, решение было принято в ходе онлайн-заседания постоянного совета Франкофонии, посвященного ситуации в Нигере, где в июле произошел государственный переворот.

Оргкомитет объявил о приостановке членства Республики Нигер во Франкофонии, включая приостановку участия ее представителей в заседаниях органов Франкофонии.

Также было приостановлено многостороннее сотрудничество с Нигером, за исключением программ, направленных на благо гражданского населения, и тех, которые способствуют восстановлению демократии. Организация также призвала к освобождению бывшего президента Нигера Мохамеда Базума и восстановлению конституционного порядка.

В состав Франкофонии входят 88 государств.

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