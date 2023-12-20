https://news.day.az/world/1623765.html Эрдоган и Вучич обсудили региональные проблемы
Эрдоган и Вучич обсудили региональные проблемы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
Об этом сообщила администрация Президента Турции, передает Day.Az.
Отмечается, что Эрдоган поздравил сербского политика с победой на выборах. Обсуждались также турецко-сербские отношения, глобальные и региональные вопросы.
"Прочные отношения и сотрудничество между двумя странами будут продолжать развиваться и на новом этапе", - отметил турецкий лидер.
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