Эрдоган и Вучич обсудили региональные проблемы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.

Об этом сообщила администрация Президента Турции, передает Day.Az.

Отмечается, что Эрдоган поздравил сербского политика с победой на выборах. Обсуждались также турецко-сербские отношения, глобальные и региональные вопросы.

"Прочные отношения и сотрудничество между двумя странами будут продолжать развиваться и на новом этапе", - отметил турецкий лидер.

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