В Израиле заявили, что не потерпят провокаций и попыток атак

Израиль не потерпит угроз, провокаций и попыток атак района города Эйлат на побережье Красного моря на юге Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант в ходе встречи с командующими и личным составом ВМС Израиля, действующими в этом районе, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Мы не потерпим угроз в адрес Государства Израиль. Если они (хуситы - прим. ТАСС) продолжат нас провоцировать, попытаются атаковать Эйлат ракетами или другими способами, мы будем знать, что делать. Мы готовимся, войска здесь готовы к любой задаче и любому приказу. Государство Израиль благодаря ВМС и ВМФ будет знать, как защитить себя", - распространила пресс-служба Минобороны высказывания Галанта.

После очередного витка эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября хуситы неоднократно заявляли о нанесении ударов по Израилю.

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