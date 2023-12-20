США настаивают на более точечных военных операциях Израиля в Газе

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Израиль перешел к более точечным военным операциям в секторе Газа и снизил интенсивность боевых действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

"Мы хотим видеть переход к более точечным операциям с привлечением меньших сил, которые будут действительно сосредоточены на борьбе с руководством ХАМАС, сети туннелей и некоторых других важных вещах", - сказал Блинкен. Он подчеркнул, что в таком случае ущерб от боевых действий гражданскому населению существенно уменьшится.

Госсекретарь назвал события последних месяцев в Газе душераздирающими и возложил ответственность за них на ХАМАС. "Я вновь возвращаюсь к тезису о том, что, похоже, замалчивается тот факт, что именно ХАМАС может, должно, обязано принять меры, если мы хотим положить конец страданиям невинных мужчин, женщин и детей. Было бы хорошо, если бы мировое сообщество объединилось вокруг этой идеи", - сказал Блинкен.