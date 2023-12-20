Страны ЕС присоединятся к операции в Красном море

Страны Евросоюза приняли решение присоединиться к операции США "Страж процветания" для обеспечения безопасности судоходства в Красном море.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель в социальных сетях.

Он уточнил, что содействие международной операции будет оказано посредством военно-морской миссии ЕС "Аталанта".

"Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta", - заявил Боррель.

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