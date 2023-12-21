https://news.day.az/world/1623772.html Совбез ООН снова отложил голосование по прекращению огня в Газе
Совбез ООН снова отложил голосование по прекращению огня в Газе
Совет Безопасности ООН в очередной раз отложил голосование по новому прекращению огня в Газе. Дипломаты до сих пор пытаются согласовать формулировку проекта резолюции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian.
По данным издания, следующее голосование запланировано на четверг, 21 декабря, в Нью-Йорке.
Проект резолюции ООН, разработанный Объединенными Арабскими Эмиратами, уже несколько раз менялся на фоне сообщений о политических разногласиях внутри администрации американского президента Джо Байдена.
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