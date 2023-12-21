Си Цзиньпин объявил Байдену о планах воссоединения с Тайванем

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на саммите в Сан-Франциско в ноябре, что Пекин намерен воссоединить Тайвань и материковый Китай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом передает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По данным информаторов, Си Цзиньпин не назвал точные сроки реализации этих планов, однако уточнил, что это сделают "мирно, а не за счет применения силы". Китайский лидер выступал с этой речью "прямо и откровенно, а не конфронтационно". Он также указал Байдену, что США влияют на участников выборов главы администрации Тайваня, назначенных на январь 2024 года.

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