Казахстан начал строительство новой железной дороги в Китай

Казахстан приступил к строительству новой железной дороги в Китай, которая позволит нарастить грузооборот между странами на 20 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В области Абай началось строительство новой железнодорожной линии Бахты - Аягоз протяженностью 272 км. Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов. Проект реализуется в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению транспортно-транзитного потенциала Казахстана. В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем "Бахты - Чугучак", - говорится в сообщении.

Власти ожидают, что новая линия позволит увеличить грузооборот между Казахстаном и Китаем с 28 млн тонн до порядка 48 млн тонн, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита. Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

"Масштабный проект будет реализован с участием частного инвестора на принципах государственно-частного партнерства. В процессе строительства возведут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и 8 автодорожных путепроводов, 5 пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений. Для этого у отечественных производителей планируется приобрести свыше 500 тыс. единиц шпал и 36 тонн рельсов. Ожидается, что местное содержание составит не менее 85%", - уточнили в пресс-службе.

Смаилов отметил, что в 2022 году по железным дорогам Казахстана перевезли максимальный за 30 лет независимости объем грузов, который составил 245 млрд т/км. При этом высокие темпы сохраняются и в текущем году, несмотря на геополитическую обстановку и инфраструктурные ограничения. "За последние пять лет объем транзитных контейнерных перевозок вырос в 3,2 раза. Расширяются существующие и открываются новые транзитные коридоры. Особую актуальность приобрели Транскаспийский международный транспортный маршрут, Север - Юг и Южный коридоры", - указал глава кабинета министров.

По данным казахстанского правительства, пропускные и инфраструктурные мощности достигли своего пика, в связи с чем было принято решение о реализации ряда инфраструктурных проектов в железнодорожной отрасли. Так, в ноябре прошлого года началось строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты, в этом году был дан старт работам по новой железной дороге в обход Алма-Аты и железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал. Всего в течение трех лет в республике планируется построить свыше 1,3 тыс. км железных дорог.

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