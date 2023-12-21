https://news.day.az/world/1623779.html ЕС готовит два пакета антироссийских санкций
ЕС готовит два пакета антироссийских санкций
Евросоюз готовит 13-й и 14-й пакеты санкций в отношении России.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Известия со ссылкой на депутата Европарламента от Чехии Томаша Здеховски.
По его словам, их разработка не займет много времени, и новые пакеты могут быть представлены странам - членам ЕС уже "очень скоро".
Инициатива о принятии новых санкций, по мнению евродепутата от Эстонии Яны Тоом, будет исходить главным образом от прибалтийских стран.
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