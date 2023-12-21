ЕС готовит два пакета антироссийских санкций

Евросоюз готовит 13-й и 14-й пакеты санкций в отношении России.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Известия со ссылкой на депутата Европарламента от Чехии Томаша Здеховски.

По его словам, их разработка не займет много времени, и новые пакеты могут быть представлены странам - членам ЕС уже "очень скоро".

Инициатива о принятии новых санкций, по мнению евродепутата от Эстонии Яны Тоом, будет исходить главным образом от прибалтийских стран.

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