ХАМАС отказалось от израильских условий прекращения огня

Радикальное палестинское движение ХАМАС отказалось от предложенного Израилем недельного прекращения огня в обмен на освобождение нескольких десятков заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газете The Wall Street Journal сообщили египетские чиновники.

По их сведениям, Израиль добивался освобождения 40 человек, в том числе всех остающихся в заложниках женщин, детей и пожилых мужчин, которым необходима срочная медицинская помощь. В обмен еврейское государство предлагало приостановку наземных и воздушных операций в секторе Газа на неделю, а также гарантировало поступление в анклав гуманитарной помощи.

По словам собеседников газеты, не стоит оценивать такой итог переговоров как провал, речь идет скорее о попытке палестинского движения добиться от Израиля больших уступок. В частности, представители ХАМАС заявили, что готовы обсуждать возвращение израильских заложников только после прекращения огня. Кроме того, палестинская группировка "Исламский джихад" требует, чтобы Израиль в обмен более чем на 100 заложников освободил из своих тюрем всех участников "Исламского джихада", чье число достигает тысяч, указывает издание.

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