Ким Чен Ын угрожает ядерным ответом на провокации

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты на этой неделе продемонстрировал готовность без колебаний нанести ядерный удар в ответ на соответствующие провокации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает ЦТАК.

"Военная деятельность (...) стала демонстрацией лояльности и твердой позиции вооруженных сил КНДР, защищающих суверенитет страны, а также четким объяснением режима наступательного противодействия и эволюции ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которыми КНДР, не колеблясь, нанесет даже ядерный удар, когда враг спровоцирует ее ядерным оружием", - приводит слова Ким Чен Ына агентство.

Данное заявление лидер КНДР сделал во время встречи с военными Краснознаменной второй роты Главного управления ракетостроения, которые участвовали в учениях по запуску МБР "Хвасон-18".

Он подчеркнул, что суверенные права страны могут быть гарантированы только с помощью "могучей силы".

"Подлинной обороноспособностью и защитой прочного мира является наличие реальной возможности для превентивного нападения на врага в любом месте", - отметил Ким Чен Ын.

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что Северная Корея провела испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18".

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