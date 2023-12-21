ВВС Израиля ударили по командному центру «Хезболлы» в Ливане

Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали оперативный командный центр "Хезболлы" в Ливане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.

"Недавно наши истребители нанесли удар по оперативному командному центру "Хезболлы" в Ливане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что израильские солдаты также обнаружили и обезвредили террористов у забора безопасности со стороны Ливана.

Кроме того, были обнаружены четыре пусковые установки, пересекшие территорию Израиля из Сирии. Войска нанесли удары по ним и по посту сирийской армии.

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