https://news.day.az/world/1623790.html ВВС Израиля ударили по командному центру «Хезболлы» в Ливане
ВВС Израиля ударили по командному центру «Хезболлы» в Ливане
Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали оперативный командный центр "Хезболлы" в Ливане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.
"Недавно наши истребители нанесли удар по оперативному командному центру "Хезболлы" в Ливане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что израильские солдаты также обнаружили и обезвредили террористов у забора безопасности со стороны Ливана.
Кроме того, были обнаружены четыре пусковые установки, пересекшие территорию Израиля из Сирии. Войска нанесли удары по ним и по посту сирийской армии.
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