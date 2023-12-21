Президент Венесуэлы выступил за новый этап отношений с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил за новый этап равноправных отношений с США. Об этом он заявил на церемонии встречи венесуэльского дипломатического посланника Алекса Сааба, который в среду был освобожден после длительного содержания под стражей в Соединенных Штатах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент [США Джо] Байден и политики США, Венесуэла прочно стоит со своей собственной моделью, независимая и суверенная, не колония, никогда и никому не подчиняется, мы гордые, достойные повстанческие боливарианцы <...>, и при уважении мы можем продвинуться к новому этапу отношений с [США]", - заявил Мадуро. "Хотелось бы, чтобы был открыт путь к процессу уважения, равноправным отношениям и взаимопониманию между Соединенными Штатами Америки и Боливарианской Республикой Венесуэла", - подчеркнул президент.

Как сообщил 20 декабря представитель администрации США высокого ранга на телефонном спецбрифинге, Вашингтон и Каракас достигли соглашения об освобождении 10 американцев, которые находились в заключении в Венесуэле. Байден принял решение помиловать близкого соратника президента Венесуэлы "Алекса Сааба, который ожидал суда по обвинению в отмывании денег". Как уточнил чиновник, правительство республики со своей стороны решило "освободить 20 политических заключенных" и экстрадировать бежавшего из Соединенных Штатов Леонарда Фрэнсиса, которому предъявлены обвинения в коррупции.

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