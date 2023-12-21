Казахстан введет электронную очередь еще на семи КПП на границе с Россией

Власти Казахстана планируют внедрить электронную очередь еще на семи пунктах пропуска на границе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственных доходов республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве напомнили, что с 1 ноября 2023 года система электронной очереди применяется на казахстанско-российской границе на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в Северо-Казахстанской области. Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz и является бесплатным. Электронная очередь обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, исключает скопления грузовых машин

"Внедрение электронной очереди положительно оценивается перевозчиками - с начала введения электронную очередь на пункт пропуска "Бидаик" забронировали более 1 тыс. грузовых автомашин. Учитывая положительные результаты, планируется применение электронной очереди дополнительно на семи автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Так, с 15 января 2024 года внедрение электронной очереди планируется на пунктах пропуска "Карашатау" (Актюбинская область) и "Жезкент" (Абайская область), с 31 января 2024 года на пунктах пропуска "Убе" (Восточно-Казахстанская область) и "Аксай" (Западно-Казахстанская область), с 15 февраля 2024 года на пунктах пропуска "Убаган" (Костанайская область) и "Найза" (Павлодарская область), с 30 апреля 2024 года на пункте пропуска "Курмангазы" в Атырауской области.

"В этой связи перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через указанные автомобильные пункты пропуска, необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat", - пояснили в комитете. Ведомство также рекомендовало перевозчикам резервировать места заранее.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!