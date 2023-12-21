https://news.day.az/world/1623827.html Страны ЕС смягчат правила бюджетной дисциплины
Страны ЕС смягчат правила бюджетной дисциплины
Министры финансов стран Евросоюза договорились о смягчении правил бюджетной дисциплины, чтобы обеспечить "дальнейшую стабильность и рост" европейской экономики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что Совет ЕС согласовал новые рамки экономического регулирования, которые обеспечат стабильность и рост.
В испанском представительстве в Совете ЕС назвали новые правила "сбалансированными, реалистичными, подходящими для решения нынешних и будущих вызовов".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре