Страны ЕС смягчат правила бюджетной дисциплины

Министры финансов стран Евросоюза договорились о смягчении правил бюджетной дисциплины, чтобы обеспечить "дальнейшую стабильность и рост" европейской экономики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что Совет ЕС согласовал новые рамки экономического регулирования, которые обеспечат стабильность и рост.

В испанском представительстве в Совете ЕС назвали новые правила "сбалансированными, реалистичными, подходящими для решения нынешних и будущих вызовов".

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