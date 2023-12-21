Танкеры с российской нефтью не пустили в Индию

Шесть российских танкеров, перевозящих суммарно порядка пяти миллионов баррелей нефти марки Sokol, не пустили в Индию. Об этом со ссылкой на сервис отслеживания судов сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пять из судов, груженных российской нефтью, принадлежат "Совкомфлоту". Танкер NS Century остановился к югу от Шри-Ланки 16 ноября, за последнюю неделю к нему присоединились еще два танкера компании - все они направляются в порт Вадинар. Помимо них, не достигли пункта назначения еще три судна - "Крымск", "Неллис" и "Литейный проспект", чья точка назначения - порт Парадип на восточном побережье Индии. Танкеры перевозят сырую нефть, добываемую с месторождений у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке.

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