Азербайджанофобия бывшего главы французской разведки стоила ему кресла

Автор: Байрам Эльшадов

Азербайджанофобия и тюркофобия бывшего главы французской разведки Бернара Эми стоила ему кресла, и теперь президент Франции Эммануэль Макрон пытается спасти имидж страны. Новое назначение на пост главы службы внешней разведки Франции указывает на серьезные изменения во французской политической системе.

Судя по последним тенденциям, можно сделать два вывода: во-первых, Макрон пытается укрепить свою личную власть, назначая на ключевые посты близких себе людей и продвигая соответствующие законопроекты и, во-вторых, серия внешнеполитических провалов французской разведки привела к упадку французского влияния. И именно эти вопросы и призван решить новый руководитель внешней разведслужбы Франции.

Новый глава разведки Николя Лерне известен во Франции как человек, приближенный к Макрону. Интересен тот факт, что Лернер известен своими высказываниями о том, что во Франции наблюдается серьезная проблема с пропагандой как иностранных государств, так и террористических групп. В одном интервью французским СМИ, которое он дал в начале месяца, новоназначенный чиновник весьма подробно рассказывал о таких тенденциях во французском обществе. И большая доля вины в таких изменениях лежит и на французской службе внешней разведки, которая не сумела своевременно оценить риски пропаганды для французского общества и провести соответствующую работу.

Особенно интересно, что вскоре после этого интервью парламент Франции одобрил законопроект об ужесточении миграционных правил, который правозащитники уже успели назвать "самым регрессивным за последние 40 лет".

Таким образом, становится заметно, что эти два события связаны между собой. Макрон выходит на тропу войны против иммиграции и начинает разворот страны к более правой политике. Для этого есть несколько причин, которые мы осветим в отдельной статье, однако можно отметить, что это делается, в том числе и для того, чтобы вернуть контроль над ситуацией во Франции и увеличить популярность среди правых во Франции. Другими словами, назначение приближенного к Макрону человека на столь важный пост является сигналом к тому, что Макрон видит свои ослабевающие позиции и стремится к их укреплению при помощи человека, которого он сможет контролировать.

Вернемся к персоне новоназначенного министра Николя Лерне и к внешнеполитическим проблемам Франции. Последние годы стали весьма проблемными для Парижа в силу того, что некоторые направления внешней политики основывались на эмоциональном подходе и личных интересах чиновников, а не на рациональном подходе. Из достоверных источников стало известно, что бывший руководитель французской разведки довольно негативно относился к Азербайджану и Турции, что и отражалось на позиции Франции по отношению к этим странам. В результате этого отношения Парижа с Баку и Анкарой превратились в, выражаясь дипломатично, холодные. В результате Франция осталась в ситуации с напряженными отношениями с Турцией, ключевой страной НАТО, и Азербайджаном, являющимся главным игроком на Южном Кавказе. Именно такие проколы и привели к преждевременной отставке бывшего главы разведслужбы страны.

Предшественник оставил Николя Лерне серьезные стратегические проблемы в нескольких сферах и ряде регионов. Сложно сказать, как он будет их решать, однако очевидно, что после этого назначения Франция изменится - как в контексте внутренних изменений, так и внешних. Остается только ожидать первых проявлений работы Лерне и как это отразится на трансформациях во Франции.