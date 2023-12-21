"Не превращайте Южный Кавказ в арену столкновения для внерегиональных сил"

Южный Кавказ не должен стать ареной столкновения для внерегиональных сил, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, согласно пресс-службе президента ИРИ, Раиси отметил, в частности, что Тегеран рассматривает Южный Кавказ как важный регион, нуждающийся в мире и спокойствии.

По его словам, политическая линия ИРИ в отношении региона не изменилась, и необходимо позаботиться о том, чтобы Кавказский регион не стал ареной столкновения и вмешательства внерегиональных стран, а вопросы должны решаться странами региона.

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