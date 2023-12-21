КНР призывает США выполнить обязательства по Тайваню

Китай ожидает, что США будут выполнять свои обязательства по Тайваню и прекратят направлять острову вооружения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай придает большое значение заявлениям, сделанным американской стороной в ходе встречи на [индонезийском острове] Бали. Соединенным Штатам следует конкретными действиями подтвердить свою позицию о том, что они не поддерживают силы, выступающие за "независимость Тайваня", прекратить вооружать остров и поддержать его мирное воссоединение с материком", - подчеркнул представитель МИД КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре прошлого года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного "вторжения со стороны [материкового] Китая". При этом он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.

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