Армения планирует собрать резервистов

С 23 января по 12 апреля 2024 года в Армении пройдут очередные сборы резервистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, постановление об этом было принято на заседании правительства в четверг.

Каждая из нескольких групп резервистов привлекается на срок в 25 дней.

По ранее принятым в законодательстве изменениям, работодатель должен не только сохранять за работником его должность на время сборов, но и выплачивать недостающую разницу между довольствием, которое он получает на сборах, и зарплатой.

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