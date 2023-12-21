https://news.day.az/world/1623892.html Армения планирует собрать резервистов
Армения планирует собрать резервистов
С 23 января по 12 апреля 2024 года в Армении пройдут очередные сборы резервистов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, постановление об этом было принято на заседании правительства в четверг.
Каждая из нескольких групп резервистов привлекается на срок в 25 дней.
По ранее принятым в законодательстве изменениям, работодатель должен не только сохранять за работником его должность на время сборов, но и выплачивать недостающую разницу между довольствием, которое он получает на сборах, и зарплатой.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре