Американские суды взялись за Трампа

Суды по меньшей мере в 16 штатах рассматривают иски о недопущении Дональда Трампа к участию в процедуре отбора кандидатов на президентские выборы 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

Согласно информации издания, по меньшей мере в 16 штатах рассматриваются судебные иски, в которых утверждается, что у экс-президента нет права избираться на должность главы государства.

Ранее Верховный суд Колорадо рассмотрел подобный иск, после чего 20 декабря вынес решение о запрете бывшему лидеру США участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в следующем году. В связи с этим предвыборный штаб Трампа подаст апелляцию, что может приостановить вынесение решения высшей судебной инстанцией штата до 4 января, то есть до указаний Верховного суда. Такое обжалование, скорее всего, заморозит другие иски.

"Если Верховный суд США примет дело к рассмотрению, это фактически приостановит разбирательства во всех остальных штатах", - сказал судья апелляционного суда в отставке Джон Майкл Люттиг.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Позже спецпрокурор Джек Смит объявил о выдвижении обвинений против Трампа по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий.

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