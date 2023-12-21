В ХАМАС назвали условие для возобновления переговоров с Израилем

Радикальное палестинское движение ХАМАС и другие группировки в секторе Газа не будут вести никакие переговоры с Израилем об освобождении заложников до полного прекращения огня, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Существует решение на национальном уровне, согласно которому не будет никаких переговоров о пленных или сделках по их обмену, пока не будет полностью прекращена [израильская] агрессия", - говорится в заявлении от имени палестинских сил, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

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