Япония направила пакет помощи Украине

Япония направила Украине финансовую помощь на сумму более $950 млн.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные минфина Украины.

Средства предоставлены в рамках реализации двух проектов Всемирного банка (ВБ). $900 млн - это ссуда японского правительства на нужды социальной защиты населения Украины. Еще $52,4 млн - грант от Японии на ремонт разрушенного жилья.

"Средства пойдут на восполнение расходов бюджета Украины по приоритетным направлениям, в частности на восстановление инфраструктуры и оказание социальной помощи", - уточнили в ведомстве.

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