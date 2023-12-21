Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива

Палестинская группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального движения ХАМАС, заявила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Бригады [Иззэддина] аль-Кассама" нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на резню, [устроенную] сионистами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

1 декабря армия Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.

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